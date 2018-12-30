Компания Samsung запатентовала телевизор с уникальным экраном

Новости технологии: Заявка на патент была подана ещё в августе 2017 года, но зарегистрировано изобретение только сейчас.

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало южнокорейской компании Samsung патент на весьма любопытную разработку: документ носит название «Устройство со скручивающимся экраном» (Rollable display device).

Этот экран может прятаться внутри вертикальных модулей в левой и правой частях (см. иллюстрации). В сложенном состоянии телевизор выглядит как некий блок на подставке. Раздвинув левый и правый модули, можно получить полноценную телевизионную панель.

В патенте говорится, что скручивающийся экран может быть выполнен с использованием различных технологий. Это, к примеру, может быть дисплей на основе органических светодиодов (OLED) или на основе электронной бумаги.

Не исключено, что Samsung продемонстрирует прототипы телевизоров с предложенной конструкцией в январе на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2019 в Лас-Вегасе (Невада, США). Кстати, нужно отметить, что на мероприятии CES 2019 скручивающийся телевизор намерен показать другой южнокорейский производитель - компания LG.