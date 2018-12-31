Китай намерен за год построить самую крупную "виртуальную" электростанцию в стране

Новости технологии: Китай строит огромную аккумуляторную накопительную систему для поддержки возобновляемых источников энергии.

В понедельник китайское правительство одобрило планы создания мощной накопительной системы электроэнергии в провинции Ганьсу, говорится в заявлении комиссии по развитию и реформам.

По словам Bloomberg, проект, который требует колоссальных инвестиций в инфраструктуру, должен быть завершен в наступающем году – и его реализация подчеркивает растущие возможности Китая в финансировании технологий чистой энергетики.

Предложенная накопительная энергосистема, также называемая иногда виртуальной электростанцией, поскольку она является источником энергии, несмотря на то, что батареи всего лишь накапливают энергию, а не генерируют, будет самой крупной в стране. Как ожидается, первый этап строительства обойдется в 1,2 миллиарда юаней (174 миллиона долларов).

По данным Bloomberg, по состоянию на сентябрь в Китае было выработано 706 гигаватт солнечной и ветровой электроэнергии. Но из-за отсутствия развитой инфраструктуры для поддержки этих возобновляемых источников электроэнергии, ее немалая часть была потрачена впустую.

Согласно заявлению властей, виртуальная электростанция будет иметь емкость 720 МВтч и сможет хранить неиспользованное электричество в течение четырех часов. Для сравнения, это почти две трети мощности предложенной компанией Tesla энергетической системы Megapack, на основе которой будет создана виртуальная электростанция емкостью 1200 МВтч в Калифорнии.

С помощью крупномасштабной аккумуляторной накопительной системы население провинции Ганьсу сможет использовать чистую энергию по мере необходимости, а не возвращаться к сжиганию ископаемого топлива, когда сядет солнце или прекратит дуть ветер.