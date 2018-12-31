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3D-принтер научили "печатать" пищевые ингредиенты, а затем готовить из них блюда

3D-принтер научили &quot;печатать&quot; пищевые ингредиенты, а затем готовить из них блюда
03:40 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: 3dprint.com

Новости технологии: 3D-принтер научили печатать продукты для пищи, и сразу же ее готовить.

Ученые из Колумбийского университета разработали 3D-принтер, который способен печатать продукты для создания различных блюд и одновременно готовить их. Процесс работы 3D-принтера опубликован на сайте 3Dprint.

Разработчики для обработки 3D-принтером продуктов немного измельчают их, после чего получившаяся смесь проходит сквозь сопло устройства. В принтере стоят несколько зеркал, которые отражают луч лазера — это позволяет полностью пропекать блюдо и следить за его формой.

По словам главы группы разработчиков Джонатана Блютингера, несмотря на усложнение технологии готовки, такой подход позволит сделать готовку более осознанной, а потребление — контролируемым.

Люди смогут печатать еду только из полезных или необходимых им ферментов, считают ученые. "Цифровая еда" позволит в будущем стабилизировать человеческий рацион, добавляют они.

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Пища, Принтер, 3D печать, Приготовление еды.
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