3D-принтер научили "печатать" пищевые ингредиенты, а затем готовить из них блюда

Новости технологии: 3D-принтер научили печатать продукты для пищи, и сразу же ее готовить.

Ученые из Колумбийского университета разработали 3D-принтер, который способен печатать продукты для создания различных блюд и одновременно готовить их. Процесс работы 3D-принтера опубликован на сайте 3Dprint.

Разработчики для обработки 3D-принтером продуктов немного измельчают их, после чего получившаяся смесь проходит сквозь сопло устройства. В принтере стоят несколько зеркал, которые отражают луч лазера — это позволяет полностью пропекать блюдо и следить за его формой.

По словам главы группы разработчиков Джонатана Блютингера, несмотря на усложнение технологии готовки, такой подход позволит сделать готовку более осознанной, а потребление — контролируемым.

Люди смогут печатать еду только из полезных или необходимых им ферментов, считают ученые. "Цифровая еда" позволит в будущем стабилизировать человеческий рацион, добавляют они.