В андроидах появилась новая функция

Новости технологии: В "Сообщениях" на Anroid появилась интересная функция.

Компания Google обновила приложение «Сообщения». Теперь, по аналогии с «Телефоном», оно защищает пользователей от спама.

При запуске обновлённых «Сообщений» оповещают вас о нововведении, чтобы вы не удивлялись, если некоторые SMS вдруг будут не доходить до вас. Как и в случае с фильтрацией звонков, возможны ложные срабатывания, из-за которых в спам будут попадать сообщения от обычных отправителей. Для помощи в идентификации спамеров Google временно хранит у себя номера телефонов, с которых отправлены сообщения, но не связывает их с номерами получателей. Пользователь может самостоятельно занести любой номер с чёрный список или разблокировать телефон, идентифицированный как спамерский. Эти данные отправляются к Google.

Защита от спама доступна в «Сообщениях» начиная с версии 3.9, но активируется на серверах со стороны Google, а не в самом приложении. В скором времени эта возможность появится у всех пользователей Android-смартфонов.