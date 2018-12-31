Эксперты рассекретили дизайн флагманов Huawei P30 (Видео)

Авторы канала Concept Creator опубликовали видеоролик, в котором показывается ориентировочный дизайн смартфонов серии Huawei P30. Они использовали имеющуюся по устройству информацию и различные утечки, чтобы создать трехмерную модель аппаратов. Смартфоны Huawei P30 получили тройную основную камеру в базовой модели и четверную в старшей модели. В экране используется каплевидный вырез, а не точечное отверстие под фронтальную камеру, как у Honor View 20. Также отмечается новая однокристальная система Kirin 985, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ флэш-памяти, поддержка сотовых сетей пятого поколения. По предварительным данным, Huawei P30 и P30 Pro получат экраны OLED диагональю 6,1 и 6,5 дюйма. Анонс серии Huawei P30 ожидается к выставке MWC 2019 в феврале.