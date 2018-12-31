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Эксперты назвали смартфон с самой лучшей камерой 2018 года

Эксперты назвали смартфон с самой лучшей камерой 2018 года
15:12 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости технологии: Камеры в 2018 году стали очевидным трендом.

Производители стремятся всячески улучшить пользовательский опыт взаимодействия с камерами смартфонов. Huawei с выходом P20 и P20 Pro буквально ворвалась на рынок камерофонов с претензией на первенство. На тот момент лидером в этой области был Pixel 2, не так давно Google выпустила третье поколение Pixel, а Huawei выпустила Mate 20 Pro. Кто же из них станет лидером, ведь очевидно, что именно между этими двумя аппаратами протекает настоящая борьба за звание лучшего камерофона.

Можно ли однозначно выбрать победителя? Эксперт изучал камеры обоих устройств на протяжении длительного периода, но так и не смог однозначно определить победителя. Мои знакомые и одновременно владельцы флагманов Huawei заявляют, что устройства Huawei часто демонстрируют смазанные фотографии, что, конечно, плохо. Однако у Pixel 3 есть видимая проблема - слишком темные фотографии. Причиной этого являются агрессивные алгоритмы HDR+, которые при склейке затемняют картинку.

Такого не наблюдается на Mate 20 Pro. В темных областях фотографии достаточно светлы и имеют немало информации, чего не скажешь о фотографиях Pixel 3. Но всё это мелочи, так как в целом оба смартфона демонстрируют отличные результаты. Какой же аппарат выбрать? Если вам нравятся перенасыщенные, яркие и детализированные фотографии - Mate 20 Pro станет отличным вариантом. Если же вы предпочитаете реалистичную картинку и сдержанные цвета - Pixel 3 станет наилучшим вариантом.

Оба смартфона оснащены флагманским железом, однако технически Mate 20 Pro более привлекателен за счёт процессора нового поколения Kirin 980, однако Pixel 3 в плане софта будет более правильным решением, так как здесь установлен чистый Android с обновлениями от Google. В целом основные вопросы у владельцев флагманов Huawei возникают к оболочке, которая недостаточно оптимизирована.

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Все по теме:

Смартфоны, Камерофоны, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro.
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