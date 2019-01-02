Исследователи: Роботы смогут научиться ходить самостоятельно

Новости технологии: ИИ учит роботов ходить, результаты примерно такие же, а иногда лучше обычных методик.

Исследователи заявили, что они разработали алгоритм, с помощью которого роботы могут учиться ходить самостоятельно. В препринтном документе ученые из Калифорнийского университета, Беркли и Google Brain описывают систему, которая "научила четвероногого робота пересекать местность — как знакомую, так и незнакомую"

"Глубокое обучение с подкреплением может быть использовано для автоматизации роботизированных задач, что позволяет проводить сквозное обучение, которые сопоставляет сенсорные данные с действиями низкого уровня", — объясняют авторы статьи. "Если нам удастся изучить движения с нуля, мы сможем сделать контроллеры, которые идеально адаптированы к каждому роботу и даже местностям, потенциально обеспечивая лучшую маневренность, энергоэффективность и надежность".

Усиленное обучение — методика обучения искусственного интеллекта, использующая награды или наказания для приведения роботов к цели. Оно требует большого количества данных, в некоторых случаях десятков тысяч образцов.

В экспериментах в OpenAI Gym, имитирующей среду с открытым исходным кодом для обучения и тестирования агентов ИИ, модель авторов достигла "практически идентичной" или лучшей производительности по сравнению с базовыми показателями по четырем задачам непрерывного передвижения.