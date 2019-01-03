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Четверг, 03.01.2019
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Эксперты назвали дату выхода Xiaomi Redmi 7

Эксперты назвали дату выхода Xiaomi Redmi 7
02:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости технологии: 3 января 2019 года, Xiaomi представит публике новое мобильное устройство бюджетного уровня.

На территории Китая каждый Новый год отмечается своеобразным образом, в связи с чем сейчас в этой стране мира нет никаких новогодних праздников, а почти все корпорации работают на полную катушку. Сегодня, 2 января 2018 года, компания Xiaomi объявила дату презентации смартфона Redmi 7, который будет представлять из себя бюджетное мобильное устройство из начальной ценовой категории. Новинка получит двойную камеру, полноразмерный экран и современное техническое оснащение.

В социальной сети Weibo от лица официального аккаунта компании Xiaomi появилась публикация о том, что уже завтра, то есть 3 января 2019 года, она представит публике новое мобильное устройство бюджетного уровня. Хоть название конкретной модели и не раскрывается, но подавляющее большинство людей уверено в том, что речь идет о модели под названием Redmi 7, однако также есть небольшая вероятность того, что вместо этого телефона состоится анонс более продвинутого Redmi Pro 2.

Смартфон Redmi 4 показали в середине 2017 года, а Redmi 5 в декабре 2017 года, тогда как Redmi 6 анонсировали летом 2018 года. Из этого следует, что компания Xiaomi старается выпускать на рынок новые модели бюджетных телефонов каждые полгода, а сейчас как раз настала очередь Redmi 7, появления которого многие пользователи ждут вот уже как несколько недель, то есть с декабря прошлого года. К сожалению, никаких достоверных сведений о будущей новинке пока что нет.

Можно лишь с полной уверенностью сказать, что Xiaomi Redmi 7 получит двойную основную камеру, полноразмерный экран, двойную основную камеру, а также современное техническое оснащение. Остается верить и надеяться, что новинка получит в качестве своей основы чип от Qualcomm, а также, кроме того, бесконтактный модуль NFC, благодаря которому пользователи смогут оплачивать товары и покупки через платежную систему Mi Pay, либо же через Google Pay, которая полноценно работает в Китае.

Вся правда будет раскрыта уже завтра, когда и состоится официальная презентация данного мобильного устройства бюджетного уровня, стоить которое будет около $130.

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Смартфоны, Телефоны, Xiaomi, Бюджетные смартфоны, Xiaomi Redmi 7, Дата выхода Xiaomi Redmi 7.
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