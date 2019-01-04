Эксперты рассекретили характеристику Huawei Y6

Новости технологии: Смартфон Huawei Y6 получит менее ёмкий аккумулятор.

Компания Huawei, кроме прочего, выделяется тем, что не стесняется устанавливать в свои смартфоны достаточно ёмкие аккумуляторы. Однако это касается далеко не всех моделей.

К примеру, аппарат Huawei Y6 (2019) получит менее ёмкий аккумулятор, нежели текущая модель. Если точнее, Huawei Y6 (2018) располагает элементом ёмкостью 3000 мА·ч, что и так немного, а у новинки будет 2920 мА·ч, хотя разница, конечно, невелика.

Эти данные стали известны благодаря тому, что новая модель прошла сертификацию FCC, то есть вскоре должна выйти на рынок. Других данных, к сожалению, пока нет, разве что указана поддержка Bluetooth 5.0 и наличие порта micro-USB, но последнее ожидаемо, учитывая бюджетность смартфона.