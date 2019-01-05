В Сети появился снимок смартфона Galaxy S10

Новости технологии: Блоггер Эван Бласс опубликовал снимок нового смартфоны Samsung Galaxy S10.

Устройство пока проходит под кодовым обозначением «Beyond 1». Пользователь Twitter Эван Бласс опубликовал новый снимок будущего флагмана компании Samsung.

Гаджет имеет внутреннее обозначение «Beyond 1». По информации блоггера, на фотографии изображена одна из нескольких моделей Galaxy S10. Релиз смартфона намечен на февраль 2019 года.

Помимо самих изображений, Бласс также поделился некоторыми техническими характеристиками мобильного устройства. Так, девайс можно будет использовать как беспроводную зарядку. От его корпуса пользователи смогут заряжать другие аксессуары - например, смарт-часы или наушники. Несмотря на то, что это не первая утечка информации о новом флагмане южнокорейского производителя, информация о такой функции смартфона появилась впервые.

Ранее Эван Бласс опубликовал снимок первого в истории Xiaomi раскладного планшета. Он может использоваться как в качестве компактного аналога iPad, так и привычного смартфона.