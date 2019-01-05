Названы смартфоны, которые являются самыми опасными для человека

Новости технологии: В США исследователи составили новый рейтинг самых опасных смартфонов, которые губительно влияют на организм человека своим излучением.

Специалистами был составлен список из самых сильных по мощности излучения SAR (Specific absorption rate, удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения тканями человека).

Мобильные аппараты по-разному влияют на организм вследствие особенностей конструкции и материалов корпуса, пропускающих излучение. Поэтому специалисты изучили, как каждый популярный смартфон влияет на различные органы человека. Поэтому был составлен рейтинг по самым опасным и безопасным мобильным гаджетам. Что характерно, в рейтинг попали топовые смартфоны от всех именитых производителей.

Самые опасные смартфоны

Наиболее губительным SAR-излучения оказывает голове человека. В итоге самым опасным для использования близ черепа оказался смартфон Google Pixel 3 XL. Его показатели излучения составили 1,35 Вт/кг. Следом за ним идет Google Pixel 3 с показателем 1,34 Вт/кг. Второе место с Pixel 3 разделил также аппарат OnePlus 6T от одноименного китайского производителя с таким же уровнем влияния на организм.

Если брать показатели по негативному влиянию SAR-излучения на все тело человека, то лидером антирейтинга становится Google Pixel 3 с таким же показателем 1,34 Вт/кг. Второе место неожиданно занял южнокорейский аппарат LG V40 с показателем 1,28 Вт/кг. Замыкает тройку Google Pixel 3 XL с уровнем излучения 1,19 Вт/кг.

По максимальному единовременному излучению многие смартфоны показывают уровень более 1,5 Вт/кг и выше, включая все новые модели Apple iPhone XS, Google Pixel 3, Samsung Galaxy Note 9/S9 и другие. Похоже, что FCC ограничивает максимальное излучение смартфонов именно по этому параметру.

Самые безопасные смартфоны

По уровню SAR-излучения на голову самым безопасным смартфоном экспертами был определен южнокорейский LG G7 с показателем 0,22 Вт/кг. На втором месте оказался один из лучших мобильных устройств 2018 года Galaxy Note 9 с уровнем излучения – 0,27 Вт/кг. Третью строчку специалисты отдали Samsung Galaxy S9 – уровень губительно излучения оказался 0,35 Вт/кг.

По уровню SAR-излучения на все тело самым безобидным смартфоном стал "китаец" vivo NEX с показателем 0,29 Вт/кг. Следом за ним расположился гаджет HTC U12+. Его уровень SAR-излучения составил 0,53 Вт/кг. Тройку лидеров этого рейтинга замкнул смартфон Xiaomi Pocophone F1с уровнем излучения 0,75 Вт/кг.

Что такое SAR?

Стандарт SAR и методика его измерения была разработана в 1996 году. Несмотря на частую критику, этот метод измерения остаются одним из немногих методов оценки влияния излучения смартфона на человека. Стоит отметить, что несмотря на "страшные показатели", наука пока не представила доказательств именно губительного влияния на организм человека. Проще говоря, смартфоны "фонят", но вызывает ли SAR-излучение болезни – точно неизвестно.

Ученые до сих пор не нашли связи между воздействием излучения смартфонов на ткани человека с разрушением молекул ДНК или ионизацией тканей. Общепринятая точка зрения гласит, что организм человека, состоящий из молекул воды на 70%, может преобразовывать энергию ВЧ-излучения в тепловую энергию, при этом изменение температуры тканей мозга более чем на 1°С считается критичным для здоровья.

В Европе по стандарту IEC 62209-1 допустимое значение излучения составляет 2 Вт/кг для 10 граммов тканей головы и 4 Вт/кг для других частей тела. При таких условиях температура тканей растет не более чем на 0,3°С, что считается безвредным для организма. В США Федеральное агентство по связи (FCC) сертифицирует мобильные устройства с уровнем SAR не более 1,6 Вт/кг для 1 грамма тканей. Основываясь на этих данных, все вышеперечисленные смартфоны не превышают критического порога.

Тем не менее, для пользователей, желающих подстраховаться исключить любые малоизученные факторы воздействия на свое здоровье, больший или меньший уровень излучения SAR может стать решающим фактором при выборе смартфона.