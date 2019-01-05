Скачать
Суббота, 05.01.2019
Сибига опубликовал текст подписанного Патриархом Варфоломеем Томоса
Сибига опубликовал текст подписанного Патриархом Варфоломеем Томоса
Историческая церемония подписания Томоса для ПЦУ в Стамбуле (Фото)
Историческая церемония подписания Томоса для ПЦУ в Стамбуле (Фото)
Плишкова - о предстоящем финале Брисбена против Цуренко
Плишкова - о предстоящем финале Брисбена против Цуренко
Рождество 2019: Короткие колядки для детей любого возраста
Рождество 2019: Короткие колядки для детей любого возраста

Названы смартфоны, которые являются самыми опасными для человека

Названы смартфоны, которые являются самыми опасными для человека
16:29 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: В США исследователи составили новый рейтинг самых опасных смартфонов, которые губительно влияют на организм человека своим излучением.

Специалистами был составлен список из самых сильных по мощности излучения SAR (Specific absorption rate, удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения тканями человека).

Мобильные аппараты по-разному влияют на организм вследствие особенностей конструкции и материалов корпуса, пропускающих излучение. Поэтому специалисты изучили, как каждый популярный смартфон влияет на различные органы человека. Поэтому был составлен рейтинг по самым опасным и безопасным мобильным гаджетам. Что характерно, в рейтинг попали топовые смартфоны от всех именитых производителей.

Самые опасные смартфоны

Наиболее губительным SAR-излучения оказывает голове человека. В итоге самым опасным для использования близ черепа оказался смартфон Google Pixel 3 XL. Его показатели излучения составили 1,35 Вт/кг. Следом за ним идет Google Pixel 3 с показателем 1,34 Вт/кг. Второе место с Pixel 3 разделил также аппарат OnePlus 6T от одноименного китайского производителя с таким же уровнем влияния на организм.

Если брать показатели по негативному влиянию SAR-излучения на все тело человека, то лидером антирейтинга становится Google Pixel 3 с таким же показателем 1,34 Вт/кг. Второе место неожиданно занял южнокорейский аппарат LG V40 с показателем 1,28 Вт/кг. Замыкает тройку Google Pixel 3 XL с уровнем излучения 1,19 Вт/кг.

По максимальному единовременному излучению многие смартфоны показывают уровень более 1,5 Вт/кг и выше, включая все новые модели Apple iPhone XS, Google Pixel 3, Samsung Galaxy Note 9/S9 и другие. Похоже, что FCC ограничивает максимальное излучение смартфонов именно по этому параметру.

Самые безопасные смартфоны

По уровню SAR-излучения на голову самым безопасным смартфоном экспертами был определен южнокорейский LG G7 с показателем 0,22 Вт/кг. На втором месте оказался один из лучших мобильных устройств 2018 года Galaxy Note 9 с уровнем излучения – 0,27 Вт/кг. Третью строчку специалисты отдали Samsung Galaxy S9 – уровень губительно излучения оказался 0,35 Вт/кг.

По уровню SAR-излучения на все тело самым безобидным смартфоном стал "китаец" vivo NEX с показателем 0,29 Вт/кг. Следом за ним расположился гаджет HTC U12+. Его уровень SAR-излучения составил 0,53 Вт/кг. Тройку лидеров этого рейтинга замкнул смартфон Xiaomi Pocophone F1с уровнем излучения 0,75 Вт/кг.

 

Что такое SAR?

Стандарт SAR и методика его измерения была разработана в 1996 году. Несмотря на частую критику, этот метод измерения остаются одним из немногих методов оценки влияния излучения смартфона на человека. Стоит отметить, что несмотря на "страшные показатели", наука пока не представила доказательств именно губительного влияния на организм человека. Проще говоря, смартфоны "фонят", но вызывает ли SAR-излучение болезни – точно неизвестно.

Ученые до сих пор не нашли связи между воздействием излучения смартфонов на ткани человека с разрушением молекул ДНК или ионизацией тканей. Общепринятая точка зрения гласит, что организм человека, состоящий из молекул воды на 70%, может преобразовывать энергию ВЧ-излучения в тепловую энергию, при этом изменение температуры тканей мозга более чем на 1°С считается критичным для здоровья.

В Европе по стандарту IEC 62209-1 допустимое значение излучения составляет 2 Вт/кг для 10 граммов тканей головы и 4 Вт/кг для других частей тела. При таких условиях температура тканей растет не более чем на 0,3°С, что считается безвредным для организма. В США Федеральное агентство по связи (FCC) сертифицирует мобильные устройства с уровнем SAR не более 1,6 Вт/кг для 1 грамма тканей. Основываясь на этих данных, все вышеперечисленные смартфоны не превышают критического порога.

Тем не менее, для пользователей, желающих подстраховаться исключить любые малоизученные факторы воздействия на свое здоровье, больший или меньший уровень излучения SAR может стать решающим фактором при выборе смартфона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, САР, Техно, HTC U12, Google Pixel 3, Vivo NEX, Apple iPhone XS, Опасные смартфоны, Безопасные смартфоны, Мобильные аппараты, SAR-излучение, Samsung Galaxy Note 9/S9, Xiaomi Pocophone F1с, LG G7.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эксперты поведали о судьбоносных переменах в жизни каждого Знака Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 5 января 2019: все знаки Зодиака
03 Рождество 2019: аутентичные колядки для детишек на украинском языке
04 В Сети появился снимок смартфона Galaxy S10
05 Поздравления с Рождеством 2019: в прозе, стихах, смс и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко отреагировал на предоставление Томоса ПЦУ
Порошенко отреагировал на предоставление Томоса ПЦУ
Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Варфоломей в Стамбуле подписал Томос
Снег, гололедица и усиление морозов: какая погода ждет украинцев
В Украину идет очередной циклон
Рождество 2019: оригинальные колядки на Рождество Христово
Рождество 2019: оригинальные колядки на Рождество Христово
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь