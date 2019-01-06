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Создан портативный ИК-сканер, который сможет определять свежесть продуктов

Создан портативный ИК-сканер, который сможет определять свежесть продуктов
03:13 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии: Карманный ИК-сканер позволит определить свежесть и подлинность продуктов.

Инженеры из Общества Фраунгофера создали карманный сканер, который позволит почти мгновенно проверить продукты на свежесть с помощью инфракрасного излучения. Разработка позволит сократить объем еды, которую люди ежедневно выбрасывают, не будучи уверенными в том, что она свежая. Описание устройства приводит New Atlas.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной ассоциации ООН, треть всех производимых в мире продуктов питания выбрасывается. Это около 1,3 млрд т в год. В развитых странах, где процент отходов является самым высоким, ежегодные траты на вывоз мусора составляют $680 млрд.

Одна из причин, по которой люди выбрасывают продукты — неуверенность в том, что они свежие. Частично решить эту проблему позволит сканер Фраунгофера, в основе которого лежит высокоточный ближний инфракрасный датчик. На еду попадает инфракрасный луч, и отраженный свет измеряется по ИК-спектру. Сравнивая спектр поглощения от пищи с известным образцом, устройство может определить не свежесть пищи, но и степень ее зрелости и подлинность. Например, устройство способно отличить форель, выдаваемую за лосось.

Исследователи уменьшили размеры прибора и нашли способ удешевить его производство.

Ранее ученые из Калифорнийского университета вместе с китайской технологической компанией United Imaging Healthcare создали первый сканер, способный за несколько секунд получить трехмерное изображение всего тела человека.

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Продукты питания, Срок годности, Инфракрасное излучение, ИК-сканер.
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