Создан портативный ИК-сканер, который сможет определять свежесть продуктов

Новости технологии: Карманный ИК-сканер позволит определить свежесть и подлинность продуктов.

Инженеры из Общества Фраунгофера создали карманный сканер, который позволит почти мгновенно проверить продукты на свежесть с помощью инфракрасного излучения. Разработка позволит сократить объем еды, которую люди ежедневно выбрасывают, не будучи уверенными в том, что она свежая. Описание устройства приводит New Atlas.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной ассоциации ООН, треть всех производимых в мире продуктов питания выбрасывается. Это около 1,3 млрд т в год. В развитых странах, где процент отходов является самым высоким, ежегодные траты на вывоз мусора составляют $680 млрд.

Одна из причин, по которой люди выбрасывают продукты — неуверенность в том, что они свежие. Частично решить эту проблему позволит сканер Фраунгофера, в основе которого лежит высокоточный ближний инфракрасный датчик. На еду попадает инфракрасный луч, и отраженный свет измеряется по ИК-спектру. Сравнивая спектр поглощения от пищи с известным образцом, устройство может определить не свежесть пищи, но и степень ее зрелости и подлинность. Например, устройство способно отличить форель, выдаваемую за лосось.

Исследователи уменьшили размеры прибора и нашли способ удешевить его производство.

Ранее ученые из Калифорнийского университета вместе с китайской технологической компанией United Imaging Healthcare создали первый сканер, способный за несколько секунд получить трехмерное изображение всего тела человека.