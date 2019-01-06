Во Всемирном банке считают, что роботы не смогут отнять у людей всю работу

Новости технологии: По данным отчета Всемирного банка, роботам не удастся "убить" все рабочие места.

Автоматизация до сих пор оказывала незначительное влияние на рабочие места по всему миру, несмотря на мрачные прогнозы относительно того, что роботы в ближайшем будущем отберут работу у людей. Об этом говорится в отчете Всемирного банка, который приводит Bloomberg.

В то время как страны с развитой экономикой потеряли рабочие места в промышленности за последние два десятилетия, рост этого же сектора в Восточной Азии более чем компенсировал эти потери, говорится в отчете.

Например, доля занятых в промышленности в Великобритании, Испании и Сингапуре за последние 20 лет сократилась более чем на 10%, поскольку рабочие перешли с производства на работу в сфере обслуживания. Между тем, эта доля выросла в некоторых развивающихся странах, таких как Вьетнам — с 9% в 1991 году до 25% в 2017 году.

"Это четвертая промышленная революция, раньше было три, и в каждом случае нам удавалось выжить — машины не уничтожали людей полностью. В конце концов, мы приспособимся" - говорит Кодзяну Голдберг, главный экономист Всемирного банка.

В отчете говорится, что в ближайшем будущем представителям легко заменяемых профессий придется развить новые навыки — например, решение сложных задач, работу в команде и коммуникативные навыки.

Ранее в исследовании Всемирного экономического форума говорилось, что в ближайшие четыре года доля работы, выполняемой роботами, вырастет с 29% до 42%. А к 2024 году этот показатель вырастет до 62%