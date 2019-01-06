Во Всемирном банке считают, что роботы не смогут отнять у людей всю работу

Автоматизация до сих пор оказывала незначительное влияние на рабочие места по всему миру, несмотря на мрачные прогнозы относительно того, что роботы в ближайшем будущем отберут работу у людей. Об этом говорится в отчете Всемирного банка, который приводит Bloomberg.
В то время как страны с развитой экономикой потеряли рабочие места в промышленности за последние два десятилетия, рост этого же сектора в Восточной Азии более чем компенсировал эти потери, говорится в отчете.
Например, доля занятых в промышленности в Великобритании, Испании и Сингапуре за последние 20 лет сократилась более чем на 10%, поскольку рабочие перешли с производства на работу в сфере обслуживания. Между тем, эта доля выросла в некоторых развивающихся странах, таких как Вьетнам — с 9% в 1991 году до 25% в 2017 году.
"Это четвертая промышленная революция, раньше было три, и в каждом случае нам удавалось выжить — машины не уничтожали людей полностью. В конце концов, мы приспособимся" - говорит Кодзяну Голдберг, главный экономист Всемирного банка.
В отчете говорится, что в ближайшем будущем представителям легко заменяемых профессий придется развить новые навыки — например, решение сложных задач, работу в команде и коммуникативные навыки.
Ранее в исследовании Всемирного экономического форума говорилось, что в ближайшие четыре года доля работы, выполняемой роботами, вырастет с 29% до 42%. А к 2024 году этот показатель вырастет до 62%