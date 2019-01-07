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Власти Финляндии намерены обучить четверть населения страны навыкам работы с ИИ

Власти Финляндии намерены обучить четверть населения страны навыкам работы с ИИ
01:54 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии: Финляндия обучит работе с искусственным интеллектом 25% населения.

Власти Финляндии планируют обучить навыкам работы с искусственным интеллектом и машинным обучением 1 млн человек — около 25% от взрослого населения страны. Об этом пишет Politico.

Так за 2019 год Финляндия в рамках стратегии развития технологий искусственного интеллекта обучит базовому взаимодействию с системой 55 тыс. человек, или 1% от всего населения страны.

В 2018 году навыки работы с искусственным интеллектом получили около 6 тыс. человек в рамках бесплатного месячного курса Elements of AI, проходящего в Хельскинском университете. В рамках обучения каждый желающий может ознакомиться с принципами работы искусственного интеллекта и понять, как работает машинное обучение. В описании программы говорится, что студентам не обязательно обладать базовыми навыками программирования, чтобы пройти этот курс.

На сегодняшний день 250 финских компаний заявили, что намерены отправить всех сотрудников на обучение взаимодействию с искусственным интеллектом. По мнению властей Финляндии, масштабирование изучения принципов AI и машинного обучения позволит ускорить развитие инноваций в стране и поможет населению ориентироваться в современных технологиях.

Пройти онлайн-курс Elements of AI может любой желающий. Обучение доступно на финском или английском языках.

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Все по теме:

Финляндия, Искусственный интеллект, Хельсинский университет, Машинное обучение.
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