Изменение ядерной политики США: Гейтс рассказал о планах на 2019 год

Новости технологии: Билл Гейтс считает, что ядерная энергия — единственный способ получения электроэнергии, не влияющий на климат.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал собственные итоги 2018 года, в которых рассказал о том, чего достиг в прошлом году, а также показал планы на 2019-й. Среди них — изменение ядерной политики США.

Одна из целей Билла Гейтса в 2019 году — договориться с американскими политиками о масштабировании применения ядерной энергетики на территории США. По его словам, необходимо "убедить американских лидеров войти в игру передовой ядерной энергетики, поскольку ее будущее будет успешным только в случае, если власти США примут резолюцию о развитии этого направления". При этом сейчас в США интерес к мирным ядерным исследованиям постепенно пропадает, а инвесторы предпочитают финансировать другие сферы.

На сегодняшний день США уже получает около 20% всей необходимой энергетики из ядерной отрасли. Билл Гейтс отмечает, что сейчас довольно сложно получить безопасный и стабильный ядерный синтез, однако в будущем это позволит практически до нуля снизить парниковые выбросы.

В начале января 2019 года стартап TerraPower Билла Гейтса заморозил собственную экспериментальную ядерную программу в Китае, основанную на процессах быстрой волны — одного из видов реактора на быстрых нейтронах, который можно загружать обедненным ураном. Считается, что такие реакторы намного экономичнее обычных, и для них не пригодятся специальные процедуры для обогащения ядерного топлива.

Билл Гейтс испытывал эту технологию в Китае, поскольку американское законодательство запрещает проводить такие эксперименты в США. TerraPower пришлось отказаться от проекта из-за давления со стороны властей США и политики администрации Дональда Трампа, урезающего возможность работы американских технологических компаний в Китае. Приблизительная сумма сделки между TerraPower и властями Китая должна была составить более $1 млрд.