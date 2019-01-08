Магазины без продавцов и очередей оказались в среднем на 50% прибыльней

Новости технологии: Автоматизированные магазины Amazon Go оказались в 1,5 раза прибыльнее обычных.

Полностью автоматизированные магазины Amazon Go от Джеффа Безоса оказались в полтора раза эффективнее обычных. Об этом пишет Recode.

По данным аналитического агентства RBC Capital Markets, магазины без продавцов и очередей приносят в среднем на 50% больше прибыли, чем обычные магазины. И дело даже не в снижении трат на персонал, а в простоте совершения покупки — человеку нужно положить товар в свою корзину и выйти с ним за пределы магазина для того, чтобы купить определенную еду.

Средний чек в одном магазине Amazon Go составляет $10, а число посетителей в день — 550 человек. В итоге в год одна точка зарабатывает около $1,5 млн, тогда как обычный магазин такого формата и размера — не более $1 млн.

Вероятно, с этим связано решение компании Amazon о резком масштабировании сети робомагазинов Amazon Go по всему миру. Компания планирует к 2021 году открыть до 3 тыс. точек. Кроме того, сейчас компания ведет переговоры с аэропортами мира об открытии в них Amazon Go.