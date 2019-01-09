Скачать
Среда, 09.01.2019
Зафиксированы факты исчезновения икон из Киево-Печерской лавры
Зафиксированы факты исчезновения икон из Киево-Печерской лавры
Полиция открыла дело по гибели девушки с младенцем
Полиция открыла дело по гибели девушки с младенцем
Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
Медики объяснили, что означают разговоры во сне
Медики объяснили, что означают разговоры во сне

Компания Sony создала беспроводные наушники

Компания Sony создала беспроводные наушники
02:34 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости технологии: Так же беспроводные наушники Sony поддерживают голосового помощника Alexa от Amazon.

Sony представила свою новую модель уникальных и весьма интересных наушников беспроводного типа под названием WH-1000XM3, которые представляют собой нечто вроде идеального баланса между производительностью и невысокой ценой. Разумеется, для всех поклонников качественной беспроводной аудиотехники компактного типа такой подарок к началу года представляется весьма заманчивым, в особенности учитывая тот факт, что разработчик решил имплементировать в своей новой модели недавно созданную и протестированную технологию умного шумоподавления – которая заметно отличается от предыдущих итераций и разновидностей.

Кроме того, еще одним важным дополнением в функционале новых наушников стала поддержка голосового помощника Alexa от Amazon, в то время как ранее предыдущая модель поддерживала лишь Google Assistant. Все меняется и компания стремится предоставить пользователям действительно разносторонний функционал по как можно более привлекательной цене – что касается самой технологии шумоподавления, то она отчасти основывается на новых алгоритмах искусственного интеллекта, применяемые Sony для обеспечения поистине высококачественного звучания.

Модель может выдавать диапазон звучания от 4 до 40,000 Гц при проводном подключении и от 20 до 20,000 Гц при беспроводном – а учитывая также наличие поддержки технологии NFC при проводном соединении, становится понятно, что модель явно предназначается для тех пользователей, которые прежде всего ценят многофункциональность и высокий уровень качества звучания.

Технология Adaptive Sound Control так или иначе стала одним из наиболее приоритетных проектов компании Sony в отношении своих последних разработок – кроме того, именно благодаря ее отладке компания сумела вновь вырваться на рынок премиальных устройство данного сегмента. Остается лишь надеяться на то, что цена устройства не будет составлять огромную сумму, что очень в духе компании при непосредственном выпуске нового продукта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наушники, Sony, Беспроводные наушники, Alexa от Amazon, Беспроводные наушники Sony.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Корь в Украине: количество заболевших достигло более 2 тысяч
02 "Герой Украины": Порошенко высоко оценил вклад Филарета в Украинскую церковь
03 Маникюр 2019: красивый голубой маникюр на все случаи жизни
04 ДТП в Харькове: автоекспертиза – надлежащие доказательство против Зайцевой
05 Елизавета II предоставила престижное звание новому члену королевской семьи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины
ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины
Укрзализныця увеличила перевозки железорудного сырья на 3% за 2018 год
Укрзализныця увеличила перевозки железорудного сырья на 3% за 2018 год
Врачи подсказали, как быстро избавиться от похмелья без таблеток
Врачи подсказали, как быстро избавиться от похмелья без таблеток
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь