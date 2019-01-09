Компания Sony создала беспроводные наушники

Новости технологии: Так же беспроводные наушники Sony поддерживают голосового помощника Alexa от Amazon.

Sony представила свою новую модель уникальных и весьма интересных наушников беспроводного типа под названием WH-1000XM3, которые представляют собой нечто вроде идеального баланса между производительностью и невысокой ценой. Разумеется, для всех поклонников качественной беспроводной аудиотехники компактного типа такой подарок к началу года представляется весьма заманчивым, в особенности учитывая тот факт, что разработчик решил имплементировать в своей новой модели недавно созданную и протестированную технологию умного шумоподавления – которая заметно отличается от предыдущих итераций и разновидностей.

Кроме того, еще одним важным дополнением в функционале новых наушников стала поддержка голосового помощника Alexa от Amazon, в то время как ранее предыдущая модель поддерживала лишь Google Assistant. Все меняется и компания стремится предоставить пользователям действительно разносторонний функционал по как можно более привлекательной цене – что касается самой технологии шумоподавления, то она отчасти основывается на новых алгоритмах искусственного интеллекта, применяемые Sony для обеспечения поистине высококачественного звучания.

Модель может выдавать диапазон звучания от 4 до 40,000 Гц при проводном подключении и от 20 до 20,000 Гц при беспроводном – а учитывая также наличие поддержки технологии NFC при проводном соединении, становится понятно, что модель явно предназначается для тех пользователей, которые прежде всего ценят многофункциональность и высокий уровень качества звучания.

Технология Adaptive Sound Control так или иначе стала одним из наиболее приоритетных проектов компании Sony в отношении своих последних разработок – кроме того, именно благодаря ее отладке компания сумела вновь вырваться на рынок премиальных устройство данного сегмента. Остается лишь надеяться на то, что цена устройства не будет составлять огромную сумму, что очень в духе компании при непосредственном выпуске нового продукта.