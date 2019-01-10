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Lenovo презентовали сенсорные настольные часы

Lenovo презентовали сенсорные настольные часы
02:13 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости технологии: Новые сенсорные настольные часы называются Lenovo Smart Clock.

Летом прошлого года компания Lenovo представила устройство Lenovo Smart Display, а сейчас на выставке CES 2019 производитель показал «умные» настольные часы Smart Clock.

Lenovo Smart Clock - это сенсорный 4-дюймовый IPS-дисплей с колонкой мощностью 6 Вт и встроенным голосовым помощником Google.

Благодаря этому, девайс может отвечать на голосовые команды, выводить фотографии, показывать погоду, время и многое другое. Устройство покрыто специальной тканью, которая похожа на таковую в Google Home.

Прикроватные часы работают на платформе Android Things. На задней части гаджета есть разъём для зарядки, кнопка отключения микрофона и порт USB-A. За сердце Lenovo Smart Clock отвечает процессор MediaTek 8167S в паре с 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ.

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Часы, Lenovo, Сенсорные настольные часы, Lenovo Smart Clock, Часы lenovo.
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