Lenovo презентовали сенсорные настольные часы

Новости технологии: Новые сенсорные настольные часы называются Lenovo Smart Clock.

Летом прошлого года компания Lenovo представила устройство Lenovo Smart Display, а сейчас на выставке CES 2019 производитель показал «умные» настольные часы Smart Clock.

Lenovo Smart Clock - это сенсорный 4-дюймовый IPS-дисплей с колонкой мощностью 6 Вт и встроенным голосовым помощником Google.

Благодаря этому, девайс может отвечать на голосовые команды, выводить фотографии, показывать погоду, время и многое другое. Устройство покрыто специальной тканью, которая похожа на таковую в Google Home.

Прикроватные часы работают на платформе Android Things. На задней части гаджета есть разъём для зарядки, кнопка отключения микрофона и порт USB-A. За сердце Lenovo Smart Clock отвечает процессор MediaTek 8167S в паре с 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ.