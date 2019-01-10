Компания Sony представила телевизоры с разрешением 8K

Новости технологии: Информацию о дате старта продаж и цене новинок пообещали сообщить позже.

Компания Sony на CES 2019 представила новые телевизоры, которые вошли в линейку Master Series. Новинка получила режим калибровки Netflix Calibrated Mode и IMAX Enhanced, чтобы передавать картинку такой, как задумали авторы.

Телевизоры Sony серии ZG9 выпускаются с диагональю 98 и 85 дюймов и имеют разрешение 8К с поддержкой HDR. Благодаря двойному числу горизонтальных и вертикальных строк экраны с разрешением 8К содержат в четыре раза больше точек по сравнению с 4К и в 16 раз больше, чем в HD.

Кроме того, процессор X1 Ultimate с запатентованным алгоритмом работы был оптимизирован для обработки 33 миллионов пикселей. Он поддерживает технологию 8K X-Reality PRO, которая повышает качество любого контента до разрешения 8К с помощью новой специализированной базы данных 8К.

Кроме этого, для серии ZG9 были разработаны новые 8К-технологии, включая Backlight Master Drive с полным спектром локального затемнения и 8K X-tended Dynamic Range PRO.

Backlight Master Drive в моделях ZG9 включает в себя слишком плотные LED-модули с независимым управлением, которые обеспечивают контрастность с глубокими тенями и высокой яркостью.

Чтобы максимально использовать возможности подсветки, технология 8K X-tended Dynamic Range PRO использует сохраненную энергию, интеллектуально повышая яркость в тех областях, где это необходимо.

Также в модели ZG9 применена опция X-Wide Angle для обеспечения качества картинки с минимальными цветовыми искажениями независимо от угла обзора, а X-Motion Clarity сводит к минимуму размытие динамичных сцен без потери яркости экрана.

С увеличением размера телевизора большую роль играет точное положение звука. После применения акустической технологии Acoustic Surface Audio в OLED-телевизорах, Sony применила ее и в телевизорах серии ZG9 с LED-подсветкой. Для достижения эффекта звука с картинки используется четыре фронтально-направленных динамика: два под экраном и два над ним. Зрители услышат звук, исходящий от экрана, а не со стороны динамика.

Дополнительно в ZG9 добавлен режим центрального динамика Center Speaker Mode, предназначенный для домашнего кинотеатра. Для улучшения звуковых эффектов также используется технология Dolby Atmos, что обеспечивает более широкий звуковой диапазон.