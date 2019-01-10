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Потерпел крушение: российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере (Видео)

Потерпел крушение: российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере (Видео)
13:48 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Аппарат предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

Запущенный в 2007 году российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command). По информации NORAD, спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января.

Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Молния-М" и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США. По неподтвержденным данным, связь с "Космосом-2430" была потеряна еще в 2012-2014 годах из-за выработки спутником своего ресурса.

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Все по теме:

Спутник, Россия, Крушение, Военный спутник, НОРАД, Космос-2430.
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