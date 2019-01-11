В Google Assistant появилась новая интересная функция

Google обновила возможности фирменного виртуального помощника Google Assistant. В нем появился режим синхронного перевода на 27 языков, в числе которых есть и украинский. Первым устройством с его поддержкой стал умный дисплей Google Home Hub. Пока что режим тестируется в отельных лобби.
Чтобы активировать функцию, нужно попросить Asisstant "побыть переводчиком" на выбранный язык. Свой язык указывать не нужно - его определение пройдет автоматически. Затем виртуальный помощник начнет выводить на экран текстовый перевод обращения и параллельно озвучивать его собеседнику. То же самое - в обратном порядке.
Поддерживаются следующие языки:
Арабский;
Китайский;
Чешский;
Датский;
Нидерландский;
Английский;
Финский;
Немецкий;
Греческий;
Хинди;
Индонезийский;
Итальянский;
Японский;
Корейский;
Польский;
Португальский;
Румынский;
Русский;
Словацкий;
Испанский;
Шведский;
Тайский;
Турецкий;
Украинский;
Вьетнамский.
Пока что функциональность и качество работы не идеальны. Журналисты The Verge, протестировавшие режим синхронного перевода между английским и мандаринским диалектом китайского, отметили несколько недостатков:
Два человека не могут говорить одновременно.
При переводе Google Assistant "проглатывает" слова и смысловые конструкции или серьезно ошибается.
После окончания фразы необходимо подождать несколько секунд.