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Эксперты назвали дату выхода Samsung Galaxy S10

Эксперты назвали дату выхода Samsung Galaxy S10
06:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости технологии: Новый смартфон Samsung Galaxy S10 презентуют 20 февраля.

Южнокорейская компания Samsung объявила дату презентации смартфона Galaxy S10.

В этом году, вопреки сложившейся традиции и ожиданиям экспертов, премьера устройства состоится за несколько дней до открытия выставки Mobile World Congress (MWC-2018), проходящей в Барселоне (Испания), передает kommersant. Новинку представят 20 февраля на мероприятии Samsung Unpacked, которое будет проходить в Сан-Франциско (США).

Ранее издание Gizmodo сообщало, что диагональ экрана Samsung Galaxy S10 составит 6,1 дюйма, устройство будет оснащено двойной камерой и процессором Snapdragon 855. Других подробностей пока нет.

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Samsung, Гаджеты, Смартфоны, Новинки, Samsung Galaxy S10, Дата выхода Samsung Galaxy S10.
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