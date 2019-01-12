В Сети появились изображения новой игровой консоли Mad Box

Новости технологии: Mad Box должна стать самой производительной из когда-либо созданных консолей.

Генеральный директор студии Slightly Mad Studios Иэн Белл (Ian Bell) опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter еще несколько концепт-артов грядущей игровой консоли Mad Box.

Первые концепт-арты мы выкладывали несколько дней назад, но в то, что консоль будет выглядеть так, верилось с трудом. Это подтвердил сам Иэн Белл, опубликовав шутливое изображение с тем же дизайном, заявив, что на такой консоли вполне можно будет оставлять шары для боулинга.

На новых концепт-артах нам показывают более привычный форм-фактор, устройство оснащено дисплеем на лицевой панели, на котором может отображаться различная информация, в частности, о воспроизводимой игре, музыке или фильме. Подсветка корпуса консоли может быть настраиваемой.

В данный момент разработчики ведут переговоры с крупными компаниями, которые готовы будут полностью профинансировать разработку консоли и выпустить ее на рынок.

Ранее разработчики заявили, что Mad Box должна стать самой производительной из когда-либо созданных консолей и сможет воспроизводить игры в разрешении 4К при 60 или даже 90 к/с в виртуальной реальности.