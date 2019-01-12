WhatsApp тестирует новую интересную функцию

Новости технологии: WhatsApp тестирует вход по отпечатку пальца на Android и iOS.

В WhatsApp для Android обнаружилась функция защиты мессенджера отпечатком пальцев. Пока она скрыта от обычных пользователей.

Как это работает?

WhatsApp тестирует вход по отпечатку пальца на Android и iOS.

Новая опция находится в меню настроек приватности. При активации доступ блокируется ко всему приложению, а не отдельным чатам. Если по какой-то причине смартфон отказывается считывать отпечаток владельца, WhatsApp можно открыть стандартным способом разблокировки Android (графический ключ, PIN или пароль).

В iOS-клиенте аналогичная функция появилась ещё осенью, но она тоже работает в тестовом режиме и не отображается у большинства пользователей. Непонятно, когда её представят официально, но разработчики не стали бы тратить время, если бы это был краткосрочный эксперимент.

Ещё одним новшеством в бета-версии WhatsApp стала возможность прослушивания аудиофайлов перед отправкой собеседнику. В меню подгружаются обложки (если есть) и доступен одновременный выбор до 30 записей.