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WhatsApp тестирует новую интересную функцию

WhatsApp тестирует новую интересную функцию
20:01 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости технологии: WhatsApp тестирует вход по отпечатку пальца на Android и iOS.

В WhatsApp для Android обнаружилась функция защиты мессенджера отпечатком пальцев. Пока она скрыта от обычных пользователей.

Как это работает?

WhatsApp тестирует вход по отпечатку пальца на Android и iOS.

Новая опция находится в меню настроек приватности. При активации доступ блокируется ко всему приложению, а не отдельным чатам. Если по какой-то причине смартфон отказывается считывать отпечаток владельца, WhatsApp можно открыть стандартным способом разблокировки Android (графический ключ, PIN или пароль).

В iOS-клиенте аналогичная функция появилась ещё осенью, но она тоже работает в тестовом режиме и не отображается у большинства пользователей. Непонятно, когда её представят официально, но разработчики не стали бы тратить время, если бы это был краткосрочный эксперимент.

Ещё одним новшеством в бета-версии WhatsApp стала возможность прослушивания аудиофайлов перед отправкой собеседнику. В меню подгружаются обложки (если есть) и доступен одновременный выбор до 30 записей.

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Все по теме:

Android, iOS, WhatsApp, Новые функции, Новая функция WhatsApp, Новинка в технологии, Отпечатка пальца.
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