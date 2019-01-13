В США начали использовать "умные" тележки, которые заменят кассиров в магазинах

В двух супермаркетах в Нью-Йорке начали использовать тележки, которые могут полностью обслужить покупателя.
Об этом сообщает TechCrunch.
В умные тележки Caper встроены камеры, которые умеют распознавать и сканировать продукты, сенсоры, которые регистрируют попадание объекта в корзину, а также весы для овощей и фруктов.
Тележка оснащена сенсорным экраном, на котором появляются все выбранные покупателем продукты, и терминалом, который позволяет оплатить покупки на выходе из супермаркета.
Кроме того, тележка может показать покупателю специальные предложения и скидки супермаркета. Планируется также, что тележка, исходя из выбранных продуктов, может подсказывать, что еще нужно покупателю, и где лежит этот продукт - например, отправить покупателя за пармезаном, если он купил спагетти.
Тележку разработал стартап Caper.ai. Компания утверждает, что использование Caper позволяет увеличить число покупок на 18 процентов.
В 2019 году компания планирует совершенствовать умные тележки и поставить их в еще 150 супермаркетов.