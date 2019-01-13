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Первый шаг на пути к технической революции: IBM продает квантовый компьютер

Первый шаг на пути к технической революции: IBM продает квантовый компьютер
04:27 Сегодня Телеграф www.dailytechinfo.org Фото: dailytechinfo.org

Новости технологии: IBM Q System One - первый квантовый компьютер коммерческого назначения.

В течение многих лет обладателями квантовых вычислительных систем являлись лишь лаборатории ведущих научных учреждений и крупных компаний. Но на этой неделе компания IBM представила Q System One - первую 20-кубитную квантовую систему, которую может приобрести и использовать в своих целях любая заинтересованная в этом организация. Вместе с этим представители компании IBM очень ясно дали понять, что появление Q System One является лишь первым шагом на пути к настоящей технической революции.

Несмотря на то, что компания IBM уже открыла возможность предварительной оплаты для будущих заказчиков системы Q System One, эти заказчики вряд ли смогут установить приобретенную ими систему в своем офисе. Эта система будет установлена на площадке компании IBM, специалисты которой будут обеспечивать ее работоспособность и проводить обслуживание, а клиенты смогут использовать вычислительные мощности этой системы через облачный сервис IBM Cloud.

То, что блок системы Q System One расположен внутри 2.5-метрового стеклянного куба сделано далеко не для красоты. Этот куб представляет собой воздухонепроницаемую оболочку, внутри которой формируется защитная среда со специальными параметрами. Элементы квантовой системы, охлаждаемые до сверхнизких температур, находятся внутри блестящего металлического кожуха, который защищает свою начинку от внешнего электромагнитного излучения и механической вибрации.

"Появление системы Q System One является главным шагом на пути к коммерциализации технологий квантовых вычислений" - рассказывает Арвинд Кришна (Arvind Krishna), директор IBM Research, - "Ее появление позволит заинтересованным людям начать разработку собственных квантовых приложений для бизнеса и науки".

Позже в этом году компания IBM откроет в Нью-Йорке свой первый квантовый вычислительный центр IBM Q Quantum Computation Center, а мощности находящихся в нем систем Q System One и других высокоэффективных квантовых систем будут доступны клиентам через тот же облачный сервис IBM Cloud.

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IBM, Квантовый компьютер, IBM Q System One, IBM Cloud.
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