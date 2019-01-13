Новое поколение холодильников Samsung обзаведется искусственным интеллектом

Новости технологии: Samsung представила говорящий холодильник с искусственным интеллектом

Компания Samsung на конференции CES 2019 в Лас-Вегасе представила проект холодильника Family Hub с применением искусственного интеллекта. Об этом пишет New Atlas.

Samsung разрабатывает модель умного холодильника Family Hub с 2016 года. На выставке компания представила голосового помощника Bixby, с помощью которого можно узнать, что находится в холодильнике, как долго лежат те или иные продукты, а также менять характеристики температуры и размораживать.

Помимо функций, связанных с едой, Bixby сможет рассказывать новости, включать музыку и искать рецепты приготовления разных блюд.

Кроме того, компания представила приложение Family Hub, в котором можно удаленно узнать, какие продукты находятся в холодильнике, а какие необходимо докупить.