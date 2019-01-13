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В Сети появилось изображение нового смартфона Sony

В Сети появилось изображение нового смартфона Sony
12:24 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости технологии: Sony Xperia XZ4 предложит SoC Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 64-256 ГБ встроеной флэш-памяти.

Особенностью смартфона Sony Xperia XZ4 станет сверхширокоформатный экран – с соотношением сторон 21:9. Скажем, это не первое применение такого дисплея в индустрии, еще в 2009 году вышел LG New Chocolate BL40 с сенсорным экраном и таким же соотношение сторон, но, тем не менее, дисплеи 21:9 пока еще не часто встречаются в мобильных устройствах. Так что грех не посмотреть на очередной пример такой перспективной модели, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

А выглядеть она, несмотря на непривычные пропорции, будет неплохо. Новый рендер отличается от предыдущих цветом (вместо черного – серебристый) и нижней рамкой экрана – она менее выражена. А еще камера: если на предыдущих изображениях фигурировала тройная камера, то на новой картинке – сдвоенная.

По слухам, Sony Xperia XZ4 предложит SoC Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 64-256 ГБ встроеной флэш-памяти. Ожидаемая емкость аккумуляторной батареи – 3900 мА·ч, ОС – Android 9.0 Pie из коробки.

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Гаджеты, Смартфоны, Sony, Новые смартфоны, Sony Xperia XZ4.
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