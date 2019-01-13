Компания Samsung отменила одну из версий смартфона Galaxy S10

Новости технологии: Анонс Galaxy S10 состоится 20 февраля этого года в Сан-Франциско.

В октябре сообщалось, что компания Samsung окончательно определилась с цветовой гаммой флагманских смартфонов Galaxy S10. Но сейчас ресурс CompareRaja сообщил, что одна из цветовых вариаций была отменена, а другая появится только в одной модели серии.

По данным источника, все три модели Galaxy S10 будут доступны в чёрном, белом, синем и зелёном корпусах. Самая младшая, Galaxy S10 E или Lite - дополнительно в жёлтом. Исходя из этого можно заключить, что ожидаемый также красный вариант был отменён компанией и больше не планируется к выпуску.

Samsung уже объявила, что анонс Galaxy S10 состоится 20 февраля этого года в Сан-Франциско.