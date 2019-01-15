Инженеры создали новый тип аккумуляторов на основе поваренной соли

Новости технологии: Немецкие инженеры создали на основе поваренной соли дешевые и экологичные аккумуляторы.

Инженеры из Университета Фраунгофера создали новый тип батарей для хранения энергии — керамические высокотемпературные батареи. По емкости и стоимости устройства превосходят Tesla PowerWall от Tesla и могут поступить в продажу уже в 2019 году, пишет PV magazine.

Батарея состоит из 20 керамических ячеек с натрий-никель-хлоридом, которые способны обеспечивать 5 кВт*ч. При этом стоимость одного кВт*ч при производстве такой батареи составит около 100 евро — вдвое меньше, чем при производстве литий-ионных аккумуляторов, отмечают ученые.

Рабочая температура батарей составляет около 300 °С, а энергетическая плотность — 130 Вт/кг.

"Основа натрий-никель-хлоридной батареи — поваренная соль. Вряд ли есть более дешевое и доступное сырье. Мы также полностью избавляемся от редкоземельных металлов и другого стратегического сырья, которому угрожают перебои с поставками," - говорит Роланд Вайдль, Университет Фраунгофера.