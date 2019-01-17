Легендарный смартфон Motorola может вернуться на рынок

Новости технологии: Компания Lenovo хочет перезапустить линейку раскладушек Motorola RAZR.

Неожиданные слухи только что прилетели из США. Самый известный телефон-раскладушка в мире снова вернётся в магазины. Ну почти. Wall Street Journal пишут: в начале февраля 2019 года Lenovo собирается перезапустить линейку раскладушек Motorola RAZR в совершенно новом качестве.

Технические характеристики и даже внешний вид пока неизвестны, а анонс и запуск держатся в строжайшем секрете. Никто в здравом уме не откажется от того самого RAZR. Но я не советую начинать радоваться.

Потому что Motorola RAZR 2019 года будет раскладным смартфоном. У него гибкий дисплей – горячий тренд 2019 года, несмотря на полное отсутствие желающих покупать что-то подобное.

Так что не ожидайте настоящего перевыпуска всемирно любимой стелс-раскладушки. Это будет совсем другой девайс. Зная Lenovo, от RAZR в нём может остаться только название.

Если вы ещё не расстроены, внимание на цену. RAZR 2019 года будет стоить $1500.

Lenovo хочет продать 200 тыс. штук таких смартфонов. Для сравнения, оригинальный «рейзер» когда-то разошёлся тиражом в 130 миллионов. А ведь могли бы повторить успех, если бы просто взяли и выпустили его снова. Но увы.