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Четверг, 17.01.2019
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В Сети появились новые снимки iPhone Xl

В Сети появились новые снимки iPhone Xl
04:23 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости технологии: Ждать анонс нового поколения iPhone осталось 8 месяцев.

Ранее по сети ходили слухи, что iPhone Xl 2019 (предварительное название модели) оснастят разъемом USB Type-C вместо проприетарного Lightning, а топовая версия получит три камеры на тыльной стороне.

Известный инсайдер OnLeaks выложил рендеры, на которых изображен прототип нового iPhone. Судя по ним, смартфон действительно получит три горизонтально расположенные камеры на задней стороне.

При этом центральный объектив окольцован светодиодной вспышкой, а под ним расположен микрофон. Спереди все по-прежнему, разве что вырез в экране стал меньше.

На прошлой неделе OnLeaks уже публиковал изображения готовящегося смартфон Apple, но с совершенно другим дизайном. Предыдущий рендер демонстрировал ассиметричное расположение камер на квадратной площадке в углу корпуса.

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iPhone, Гаджеты, Новые смартфоны, iPhone Xl, Снимки iPhone Xl.
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