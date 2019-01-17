Компания Xiaomi готовит смартфон с поддержкой 5G

Новости технологии: Китайская компания Xiaomi готовит мероприятие к 24 февраля.

На мероприятии могут представить модель Mi Mix 3 5G. Приглашение на презентацию появилось в твите, который позже был удален, но несколько человек обратили на него внимание.

Согласно удаленному твиту инсайдера Бенджамина Гескина, ожидаемое событие в следующем месяце может быть связано с представлением 5G-версии некоего телефона Xiaomi, который был представлен еще в октябре.

В октябре прошлого года Xiaomi представила флагманский смартфон Mi Mix 3 в Китае, модель с двумя задними камерами и впечатляющим 6,39-дюймовым дисплеем 2340 x 1080 AMOLED с огромным соотношением сторон 19,5: 9. Телефон поступил в продажу в материковом Китае в ноябре

Эта конкретная модель поддерживала подключение 4G LTE, что разочаровало некоторых потребителей, которые ожидали поддержки 5G. Утечка указывает на то, что вариант 5G находится в разработке и может быть показан в ближайшее время.

Запись в блоге Гескина гласила: "Эксклюзив: Xiaomi проведет мероприятие 24 февраля, возможно, для Mi Mix 3 5G". В то же время, китайская компания официально не объявила об этом событии, а также не было никаких дополнительных подробностей.

Тем не менее, презентация подобного гаджета не станет неожиданностью. В прошлом месяце Xiaomi продемонстрировала версию Mi Mix 3 5G на партнерской конференции China Mobile в Пекине. Модель оснащалась модемом Snapdragon X50 и, как сообщалось, имела скорость загрузки до 2 Гбит/с. Другие аспекты телефона, включая его внешний вид, остались идентичными существующей версии 4G.