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У ракеты "Ангара" нашли недостаток, способный разрушить ее при запуске

У ракеты &quot;Ангара&quot; нашли недостаток, способный разрушить ее при запуске
14:43 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Эксперты отмечают, что при создании ракеты применили так называемое пакетное расположение первой и второй ступеней.

По мнению производителей двигателя РД-191, конструкция новой российской ракеты может привести к ее разрушению при старте.

Перед Королевскими чтениями по космонавтике инженеры группы предприятий "Энергомаш" представили свои выводы относительно недостатков новой российской ракеты тяжелого класса "Ангара-А5". По мнению специалистов, при старте ракеты может произойти ее разрушение. Это связано с работой двигателей РД-191.

Говоря простым языком, четыре блока первой ступени установлены вокруг блока второй. Такая схема порождает необходимость дросселирования — работы при пониженном давлении — и продолжительной работы двигателя центрального блока на режиме 30 процентов от номинального значения тяги. 

При этом, если тяга ниже 38 процентов, в двигателях ракеты появляются низкочастотные колебания, которые, если верить выводам доклада, могут разрушить "Ангару". Решить проблему призван специальный клапан, однако, по мнению специалистов "Энергомаша", он не всегда работает так, как задумывалось. И его эффект на разных экземплярах двигателя может быть различным.

Отметим, что двигатели РД-191 устанавливают на первую и вторую ступени ракеты. На блоках первой расположены четыре таких двигателя, а на блоке второй — один. На третьей ступени носителя установлен жидкостный двигатель РД-0124А. 

РД-191 — однокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием окислительного газа, работающий на керосине и жидком кислороде. Его разработали в "Энергомаше" специально для ракеты "Ангара". Сухая масса изделия составляет 2200 килограммов. Одной из модификаций двигателя стал РД-181, который предназначен для американской ракеты-носителя "Антарес". Первый запуск этой ракеты с двигателем РД-181 произвели в 2016 году.

Сама ракета-носитель "Ангара" имеет долгую и непростую историю. Разрабатывать ее начали еще в 90-е: первые испытания неоднократно переносили. Притом что первый запуск ракеты осуществили еще в 2014 году, до сих пор на счету у носителя только два старта: тяжелая "Ангара-А5" выполнила лишь один.  

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Основная критика ракеты, впрочем, касается не столько малого числа стартов, сколько очень высокой цены запуска носителя, которая значительно превышает стоимость пуска ракеты "Протон-М". 

Отметим, что совсем недавно стали известны планы по созданию перспективной российской ракеты сверхтяжелого класса. Она может получить твердотопливные ускорители.

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Технологии, Запуск ракет, Ангара, Ракета Ангара.
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