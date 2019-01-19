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Эксперты назвали дату презентации безрамочного смартфона Vivo APEX

Эксперты назвали дату презентации безрамочного смартфона Vivo APEX
17:03 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости технологии: Новый смартфон Vivo APEX покажут 24 января.

Помните концепт безрамочного смартфона Vivo APEX, который компания показала в прошлом году на выставке MWC? Позже вышел Vivo NEX, однако он не имел настолько тонких рамок. Спустя год компании всё же удастся удивить дизайном.

Смартфон с кодовым наименованием «Waterdrop» ранее не раз утекал в Сеть, мы даже обсуждали его внешность. Теперь же Vivo опубликовала постер с внешним видом устройства и назвала дату его презентации - 24 января. Чем же компания порадует?

Постер выглядит следующим образом:

Можно заметить, что телефон имеет скругленные края по всему периметру, а не только по бокам как в Galaxy-линейке. Таким образом, передняя панель телефона будет плавно перетекать к задней, то есть устройство не будет иметь торцов вообще. Кроме того, об отсутствии торцов говорит и полное отсутствие кнопок, если верить коллегам из gizmochina.

Управление смартфоном будет основано на сжатиях корпуса по аналогии с HTC Edge Sense и жестах. Ожидается, что телефон оснастят 8/10/12 ГБ оперативной памяти, сканером отпечатков пальцев шестого поколения с широкой областью действия, демонстрацию работы сканера мы также показывали. APEX получит процессор Snapdragon 855, но это лишь догадки, нужно дождаться официальных данных.

Где компания расположит фронтальные датчики и камеру? Динамик, скорее всего, расположат под дисплеем, а камеры может вовсе и не быть. Ранее Vivo представила NEX второго поколения, он получил два дисплея, второй отображает красивые картинки, но также его можно использовать для селфи-снимков с основной камеры. Не исключено, что APEX будет работать по такому же принципу. Vivo покажет устройство на MWC 2019, потребительская выставка стартует 25 февраля в Барселоне.

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Смартфоны, Безрамочные смартфоны, Vivo Apex, Дата презентации Vivo APEX.
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