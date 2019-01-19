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Компания Apple выпустила уникальный аксессуар

Компания Apple выпустила уникальный аксессуар
22:23 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости технологии: Apple начал выпускать уникальные чехлы.

На официальном сайте Apple появились чехлы Smart Battery Case для новых iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr. Новые аксессуары позволят существенно увеличить емкость аккумулятора.

В Apple отмечают что с новым чехлом iPhone смогут продемонстрировать такую автономность:

• до 21 часов интернет-серфинга на iPhone Xs (ранее этот показатель составлял 12 часов)

• до 20 часов интернет-серфинга на iPhone Xs Max (ранее – 13 часов);

• до 22 часов интернет-серфинга на iPhone Xr (ранее – 15 часов).

Чехлы заряжаются с помощью Lightning-разъема и беспроводного протокола Qi от любого совместимого адаптера. Также поддерживается быстрая зарядка с помощью USB-PD адаптеров и кабеля Lightning-to-USB-C.

Кроме того, Smart Battery Case непосредственно интегрированы в iOS – пользователь может посмотреть в статус-баре уровень их заряда. Стоимость аксессуаров составляет 129 долларов (около 3400 гривен) независимо от модели смартфона. Однако цена в Украине пока неизвестна.

 

Отметим, впервые Apple представила Smart Battery Case с iPhone 7. В 2017 году, выпустив безрамочный iPhone X, компания оставила модель без подобного аксессуара.

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Все по теме:

Apple, iPhone, Чехлы, Аксессуары от Apple, Smart Battery Case, Необычные чехлы, Чехлы Apple.
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