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Появились новые подробности о Samsung Galaxy S10+

Появились новые подробности о Samsung Galaxy S10+
09:35 Сегодня Телеграф hronika.info

Новости технологии: Новый смартфон Samsung Galaxy S10+ выйдет в версии с 12 Гбайт ОЗУ.

Слухи о том, что Samsung выпустит смартфон Galaxy S10 с керамической задней панелью, появились ещё два месяца назад. Новые подробности, поступившие из Китая, подтверждают эту информацию и уточняют, что в таком исполнении будет предложена только самая продвинутая модификация Galaxy S10+, оснащённая 12 Гбайт оперативной памяти и 1-Тбайт встроенным флеш-накопителем.

Предположительно, её модельный индекс - SM-G975FC, причём корпус из керамики будет представлен как в белом, так и в чёрном цветах. А вот 5G-версия флагмана - Galaxy S10 X - такого исполнения, судя по всему, не получит.

По данным китайского информатора @UniverseIce, керамический корпус для Galaxy S10+ изготавливается по особой технологии, повышающей прочность этого материала. За счёт этого смартфон будет более устойчив к царапинам и падениям, а на поверхность будет нанесено покрытие с металлическим блеском. При этом, как отмечает интернет-ресурс SamMobile, керамика сама по себе является очень твёрдым материалом, способным противостоять внешним механическим воздействиям. Согласно минералогической шкале твёрдости (так называемой шкале Мооса), она лишь немного уступает алмазу и сапфиру.

Отметим, что Samsung Galaxy S10+ окажется далеко не первым смартфоном с керамическим корпусом. Подобные решения уже встречались у таких производителей, как Essential и Xiaomi. А вот 12 Гбайт ОЗУ в мобильном телефоне пока является редкостью. Первый аппарат с таким объёмом оперативной памяти был представлен во второй половине декабря 2018 года. Им стал Lenovo Z5 Pro GT, который ещё даже не поступил в продажу. Напомним, что официальная премьера флагманского семейства Samsung Galaxy S10 намечена на 20 февраля 2019 года.

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Samsung, Гаджеты, Смартфоны, Galaxy, Телефоны, Новые смартфоны, Samsung Galaxy S10.
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