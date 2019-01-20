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Xiaomi представила два новых смартфонов Redmi

Xiaomi представила два новых смартфонов Redmi
11:22 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости технологии: В течение месяца в продажу поступят еще два новых смартфона Redmi by Xiaomi.

Этот год для независимого бренда Redmi стартовал мощно – смартфон Redmi Note 7 расходится в Китае как бесплатные горячие пирожки во время голода. Но это только начало. Как пишет источник, в течение двух месяцев в Индии стартуют продажи трех новых смартфонов Redmi. Значит, гораздо раньше в самом Китае появятся еще две новинки Redmi.

Об одном мы уже все знаем. Это будет Redmi Note 7 Pro – улучшенный вариант Redmi Note 7 с 48-мегапиксельным датчиком Sony IMX568 и SoC Snapdragon 675. А вот подтверждение третьего смартфона стало в какой-то мере неожиданностью, потому что сама Xiaomi о нем до сих по официально пока не обмолвилась. Тем не менее, источник утверждает, что это будет Redmi Go, работающий под управлением ОС Android 9 Pie (Go edition).

Это будет простая модель с экраном диагональю 5,9 дюйма и, скорее всего, с 1 ГБ оперативной памяти. По сути, Redmi Go должен стать самым дешевым Redmi образца 2019 года. Стоимость его предсказать сложно, но если Redmi Note 7 на SoC Snapdragon 660 с полноценной Android 9.0 и приличными объемами памяти стоит в Китае от $150, то цена Redmi Go должна находиться в пределах $50-70. Эта модель уже сертифицировано регуляторами США и Малайзии, а ее анонс, скорее всего, состоится уже после китайского Нового года – то есть после второй недели февраля.

Ну а пока компания готовится к старту продаж Redmi Note 7 Pro и финализирует Redmi Go, глава Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun) продолжает рекламировать Redmi Note 7.

На этот раз он опубликовал в Weibo изображение, в котором наглядно представлены 32 причины, по которым стоит купить Redmi Note 7.

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Новые смартфоны, Xiaomi, Смартфоны Xiaomi, Redmi, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Go.
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