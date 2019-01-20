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Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире
15:53 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости технологии: DxOMark считает, что самая лучшая фотокамера у смартфона Huawei Mate 20 Pro.

Известная компания DxOMark, занимающаяся тщательным тестированием фотокамер смартфонов, сделала проверку Huawei Mate 20 Pro, и с уверенностью назвала этот смартфон лидером по качеству снимков, поставив его на первое место.

Топовый смартфон от Huawei по результатам тестов набрал 109 баллов (114 за фото и 97 за видео). Также стоит отметить, что в некоторых местах Mate 20 Pro уступает P20 Pro, который занимает второе место в рейтинге. Это связано с тем, что в Mate 20 Pro используется широкоугольная камера, которая лучше обычной, но у DxOMark нет разработанных методов оценивания подобной оптики.

Стоит также отметить, что тестирование было проведено еще в октябре 2018 года, но компания решила обнародовать результаты лишь сейчас, поскольку они были слишком высокими.

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Смартфоны, DxOMark, Лучшая фотокамера, Смартфон с лучшей камерой.
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