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Microsoft удивит мир технологией будущего: названа дата

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Microsoft удивит мир технологией будущего: названа дата
12:05 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: segodnya.ua

Новости технологии: Microsoft работает над очками HoloLens второго поколения, но еще не представляла данную модель для рядового потребителя.

На международной выставке MWC19, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля 2019 года, компания Microsoft покажет гарнитуру виртуальной реальности второго поколения HoloLens 2. Над этой технологией в компании работают последнее десятилетие. Представит очки разработчик VR гарнитуры Алекс Кипман, а также генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Анонс гарнитуры ждали еще в июне 2018 года, но Microsoft решила отодвинуть презентацию на позднее время. Ожидалось также, что это произойдет на CES 2019, но Microsoft решила перенести показ на месяц позже - февраль 2019 года.

Microsoft начала работать с HoloLens первого поколения с 2010 года. В 2016 году она выпустила гарнитуру для разработчиков стоимостью в 3000 долларов, а через год выпустила корпоративную версию, которая продается за 5000 долларов. Несмотря на то, что в корпорации продолжают утверждать, что потребительская модель находится в разработке, Microsoft никогда не сообщала о дате выпуска более доступной гарнитуры "для всех".

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Поскольку сейчас технологии AR и VR развиваются очень быстро, то вероятно Microsoft покажет потребительскую версию гарнитуры HoloLens 2, однако это лишь предположения, поскольку софтверный гигант еще официально об этом не объявлял. Скептики настроены на то, что будет представлена лишь дорогая корпоративная версия и модель для разработчиков, а рядовым пользователям придется подождать.

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Microsoft, Технологии, Гарнитура, Сатья Наделл, HoloLens 2, Очки HoloLens, Гарнитура HoloLens 2, Международная выставка MWC19, Алекс Кипман.
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