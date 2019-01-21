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Уникальнаю систему для водителей с нарушениями слуха от Hyundai

Уникальнаю систему для водителей с нарушениями слуха от Hyundai
14:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Уникальная технология превращает внутренние и внешние звуки в тактильные и визуальные сигналы.

Компания Hyundai разработала уникальную технологию, которая призвана помочь автомобилистам с нарушениями слуха взаимодействовать с внешней средой. Такое решение превращает внутренние и внешние звуки в тактильные и визуальные сигналы.

Программно-аппаратный комплекс анализирует внешние звуки с помощью встроенного модуля искусственного интеллекта и через систему аудиовизуального преобразования (AVC) и систему аудиотактильного преобразования (ATC) передает их для людей, у которых нарушение слуха часто компенсируется улучшенным зрением и осязанием.

Информация может выводиться на проекционный дисплей на лобовом стекле или на специальные экраны на рулевом колесе. В частности, визуализируются звуковые сигналы автомобилей экстренных служб.

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Относительно тактильных сообщений на основе аудиоинформации, то они воспроизводятся в виде вибраций рулевого колеса. Таким способом система сообщает водителю информацию об окружении, например, о расстоянии до препятствий.

Система дарит настоящую "свободу передвижения", помогая людям с нарушениями слуха комфортно и безопасно управлять автомобилем,– отметили в Hyundai Motor Group.

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