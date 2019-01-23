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Эксперты назвали цены смартфонов линейки Galaxy S10

Эксперты назвали цены смартфонов линейки Galaxy S10
06:18 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости технологии: Компания Samsung уже назвала дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10.

В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску флагманских смартфонах серии Samsung Galaxy S10, пока не представленных производителем официально. Информацией поделился профильный итальянский ресурс TuttoAndroid.

По данным источника, в Европе смартфоны выйдут в таких расцветках: Galaxy S10 Lite - чёрном, белом, жёлтом и зелёном, Galaxy S10 - чёрном, белом и зелёном, Galaxy S10+ - чёрном, белом, зелёном и двух специальных версиях, но не с керамическим корпусом.

Цены будут следующие:

Galaxy S10 Lite 6+128 ГБ - 780 евро

Galaxy S10 6+128 ГБ - 930 евро

Galaxy S10 8+512 ГБ - 1180 евро

Galaxy S10+ 6+128 ГБ - 1050 евро

Galaxy S10+ 8+512 ГБ - 1300 евро

Galaxy S10+ 12 ГБ +1 ТБ - 1600 евро

Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.

По неофициальным данным, в серию войдут три основные модели - продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

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