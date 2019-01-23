Эксперты назвали цены смартфонов линейки Galaxy S10

В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску флагманских смартфонах серии Samsung Galaxy S10, пока не представленных производителем официально. Информацией поделился профильный итальянский ресурс TuttoAndroid.
По данным источника, в Европе смартфоны выйдут в таких расцветках: Galaxy S10 Lite - чёрном, белом, жёлтом и зелёном, Galaxy S10 - чёрном, белом и зелёном, Galaxy S10+ - чёрном, белом, зелёном и двух специальных версиях, но не с керамическим корпусом.
Цены будут следующие:
Galaxy S10 Lite 6+128 ГБ - 780 евро
Galaxy S10 6+128 ГБ - 930 евро
Galaxy S10 8+512 ГБ - 1180 евро
Galaxy S10+ 6+128 ГБ - 1050 евро
Galaxy S10+ 8+512 ГБ - 1300 евро
Galaxy S10+ 12 ГБ +1 ТБ - 1600 евро
Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.
По неофициальным данным, в серию войдут три основные модели - продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.