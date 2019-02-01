Скачать
Суббота, 02.02.2019
США не будут продвигаться в переговорах с РФ до освобождения украинских моряков
США не будут продвигаться в переговорах с РФ до освобождения украинских моряков
Кандидат в президенты попала в ДТП
Кандидат в президенты попала в ДТП
Владимир Кличко: Игра в шахматы соответствует моим генам
Владимир Кличко: Игра в шахматы соответствует моим генам
Twitter начал борьбу с сервисами &quot;накрутки&quot; подписчиков
Twitter начал борьбу с сервисами "накрутки" подписчиков

Смартфон Samsung Galaxy F "случайно засветился" в сети

Смартфон Samsung Galaxy F &quot;случайно засветился&quot; в сети
23:28 Пт, 1 Февраль 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Скриншот

Новости технологии: Складной смартфон Samsung Galaxy F «засветился» в рекламном ролике компании

Вьетнамское подразделение Samsung опубликовало рекламный ролик, в котором «засветился» складной смартфон компании — Galaxy F. Видео уже успели удалить, но интернет всё помнит.

В ролике новинка выглядит намного лучше, чем показанный на SDC 2018 прототип устройства. Девайс имеет тонкие рамки вокруг дисплея и он разлаживается из смартфона в большой планшет.

На экране устройства можно заметить новый фирменный интерфейс Samsung One UI. Его, кстати, уже начали получать флагманы Galaxy S9/S9+ и Galaxy Note 9.

Компания Samsung собирается делать экологичные упаковки

Если верить слухам, Galaxy F оснастят гибким Infinity Flex дисплеем с соотношением сторон 4.2:3 и разрешением 1536×2152 пикселей. В сложенном состоянии смартфон будет имеет экран поменьше с разрешением 1960×840 пикселей. Скорее всего, устройство также получит новый процессор Exynos или Qualcomm и, возможно, до 10 ГБ ОЗУ. Samsung планирует выпустить не менее 1 миллиона таких смартфонов с ценником $1700. Девайс должны показать вместе с Galaxy S10 в Сан-Франциско 20 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Samsung, Смартфон, Galaxy F, Складной смартфон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Доступные лекарства": Минздрав обновил список с 258 препаратами
02 Украина хочет вступить в программу США "Иностранное военное финансирование"
03 Командующий ВМС Украины рассказал, почему Керченскому мосту будет "крышка"
04 Россия не перевозила уголь с ОРДЛО на затонувшем судне у Самсуна
05 Порошенко обновил декларацию: как выросли доходы президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Праздники, выходные и памятные даты: на что стоит обратить внимание в феврале
Праздники и выходные: что нам готовит февраль
Крах ракетного договора: Реакция России
Крах ракетного договора: Реакция России
Синоптики предупреждают об опасности: в Украине ожидается сильный туман и гололед
В Украине ожидается сильный туман и гололед
День сурка 2019: что это за праздник и какие традиции соблюдаются в этот день
День сурка 2019: что это за праздник и какие традиции соблюдаются в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь