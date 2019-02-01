Смартфон Samsung Galaxy F "случайно засветился" в сети

Новости технологии: Складной смартфон Samsung Galaxy F «засветился» в рекламном ролике компании

Вьетнамское подразделение Samsung опубликовало рекламный ролик, в котором «засветился» складной смартфон компании — Galaxy F. Видео уже успели удалить, но интернет всё помнит.

В ролике новинка выглядит намного лучше, чем показанный на SDC 2018 прототип устройства. Девайс имеет тонкие рамки вокруг дисплея и он разлаживается из смартфона в большой планшет.

На экране устройства можно заметить новый фирменный интерфейс Samsung One UI. Его, кстати, уже начали получать флагманы Galaxy S9/S9+ и Galaxy Note 9.

Если верить слухам, Galaxy F оснастят гибким Infinity Flex дисплеем с соотношением сторон 4.2:3 и разрешением 1536×2152 пикселей. В сложенном состоянии смартфон будет имеет экран поменьше с разрешением 1960×840 пикселей. Скорее всего, устройство также получит новый процессор Exynos или Qualcomm и, возможно, до 10 ГБ ОЗУ. Samsung планирует выпустить не менее 1 миллиона таких смартфонов с ценником $1700. Девайс должны показать вместе с Galaxy S10 в Сан-Франциско 20 февраля.