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Суббота, 02.02.2019
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Что изменится в новой версии iOS и какие гаджеты не смогут обновиться

Что изменится в новой версии iOS и какие гаджеты не смогут обновиться
00:07 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии: Анонс операционной системы iOS 13 ожидается на конференции Apple для разработчиков (WWDC, Worldwide Developers Conference) в июне этого года.

Этим летом компания Apple должна по традиции выпустить новую версию операционной системы iOS 13. В сети уже появились первые подробности о ней и список устройств, которые, увы, не получат обновление.

iOS 13 принесет глобальный темный режим для более комфортного чтения или просмотра в темноте или при плохом освещении. Причем он появится во всех приложениях и разделах меню настроек.

Также ожидаются улучшения в работе CarPlay, новые сервисы с видеоконтентом и электронными версиями журналов, новый домашний экран для планшетов iPad, возможность использовать закладки в различных приложениях, а также улучшения в системе управления файлами.

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Израильское издание Verifier поделилось списком устройств, для которых распространение iOS 13 не предусмотрено. Это iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus, планшеты iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad Air 2 и iPad mini 4 и плеер iPod touch шестого поколения.

Некоторые из этих моделей пока под вопросом: это iPhone 6s и iPhone 6s Plus, iPhone SE, а также iPad mini 4.

Конечно, пока это неофициальная информация, да и отказ в поддержке сразу нескольких поколений продукции вызывает сомнения. Но таким образом Apple может попытаться склонить пользователей на сторону новых смартфонов.

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Apple, iPhone, iPad, iOS.
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