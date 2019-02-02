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У робота Софии появилась младшая сестра

У робота Софии появилась младшая сестра
00:21 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: hightech.fm

Новости технологии: Создана маленькая копия робота Софии, она будет ассистентом для детей и подростков.

Стартап Hanson Robotics запустил сбор средств на производство Маленькой Софии — младшей сестры самого известного гуманоидного робота, которая представляет собой ассистента для детей и подростков. На кампанию обратил внимание New Atlas.

Оригинальная София — человекоподобный робот, созданный Hanson Robotics в 2015 году. Машина создана по образу актрисы Одри Хепберн, в нее встроена технология распознавания речи от Alphabet. За три года своего существования София уже встречалась с Германом Грефом, провела краткую беседу с заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Дж. Мохаммед, а также давала интервью журналисту CNBC Эндрю Росс Соркину — с ним связан известный эпизод из становления искусственного интеллекта — София спросила Соркина, уверен ли журналист, что он человек.

Маленькая София не так умна — она умеет лишь отслеживать движения владельца, распознавать лица, ходить и неловко танцевать. Кроме того, устройство оснащено функцией дополненной реальности — в VR-очках на нее можно надевать шляпы, костюмы и маски из SnapChat.

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По словам представителя Hanson Robotics, новая версия создана, чтобы заинтересовать детей и подростков робототехникой. Владельцы Маленькой Софии могут научить ее новым движениям, написав соответствующую программу на языках Blockly и Python.

Hanson Robotics запустил кампанию по сбору средств на производство робота на платформе Kickstarter — за первые несколько дней ей удалось собрать более половины из обозначенной суммы в $75 тыс.

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Робот, Робот София, Hanson Robotics, Маленькая София.
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