Коленные смарт-имплантаты вскоре смогут собирать данные для врачей

Новости технологии: Бионические искусственные колени будут передавать информацию о нагрузке на ноги в специальное приложение.

Биологи из Университета Бингемтона разрабатывают коленные смарт-имплантаты со встроенными датчиками для сбора и передачи информации о человеке. Об этом пишет "EurekAlert!".

Американская академия хирургов-ортопедов прогнозирует, что к 2030 году общие операции по замене коленного сустава вырастут на 673% — до 3,5 млн в год. Сейчас ученые занимаются разработкой имплантата, который бы не изнашивался в течение десяти лет и мог передавать данные о нагрузке на ноги пациента.

Разработанный учеными из Университета Бингемтона под руководством доцента Шерри Тауфигиан имплантат будет собирать данные о нагрузках и передавать их пациенту и врачам — это позволит узнать, какие нагрузки негативно влияют на устройство и дорабатывать каждую его версию.

Заряжаться устройство будет благодаря трибоэлектрической энергии, получаемой от движения ног и трения штанов о колено. Для работы умному имплантату необходимо всего 4,6 мкВт энергии — средняя прогулка генерирует около 6 мкВт.