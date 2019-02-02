Puma вслед за Nike представила самозашнуровывающиеся кроссовки

Новости технологии: Puma представила кроссовки Fi с автоматической шнуровкой под управлением iPhone.

У самозашнуровывающихся кроссовок Adapt BB, представленных в середине января, появился конкурент — спортивная обувь Puma Fi с аналогичной функцией.

Умные кроссовки предназначены для ежедневной носки и тренировок. Мотор, который приводит в движение шнурки, находится в верхней части кроссовок. Управлять обувью можно посредством приложения для iPhone и Apple Watch или вручную: если провести пальцем по модулю вверх, шнуровка затягивается, вниз — она ослабляется.

Яркая LED-подсветка показывает степень затяжки шнурков и уровень заряда. Во влагозащищенном отсеке под пяткой расположен аккумулятор. Его можно заряжать при помощи беспроводной док-станции или отдельно, поместив в специальный кейс, рассчитанный на две батареи. Одного заряда длительностью 1.5-2 часа хватает, чтобы пользоваться обувью неделю.

Puma разрабатывала и совершенствовала Fi три года. В продажу модель поступит весной 2020 года, стоить будет $330. Конкурент Fi, кроссовки Adapt BB, которые Nike называет «самым передовым решением на сегодняшний день», выйдут в этом году и будут стоить $350.