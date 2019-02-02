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Суббота, 02.02.2019
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Twitter начал борьбу с сервисами &quot;накрутки&quot; подписчиков
Twitter начал борьбу с сервисами "накрутки" подписчиков

Twitter начал борьбу с сервисами "накрутки" подписчиков

Twitter начал борьбу с сервисами &quot;накрутки&quot; подписчиков
03:11 Сегодня Телеграф macdigger.ru

Новости технологии: Twitter ограничил доступ к API приложениям для накрутки подписчиков.

Twitter официально начал "расправу" с сервисами, которые позволяют пользователям накручивать подписчиков. Сервис микроблогов отключил доступ трёх наиболее известных служб "спам-уведомлений" ManageFlitter, Statusbrew и Crowdfire к своему API.

В заявлении порталу TechCrunch, представители Twitter подтвердили свои действия и отметили, что эти сервисы неоднократно нарушали правила использования API. Они автоматически подписывали профиль на тысячи пользователей, а идея заключалась в том, что некоторые из них подписывались в ответ.

"Мы приостановили работу этих трёх приложений за неоднократное нарушение наших правил API, связанных с агрессивным фолловингом. В свою очередь, мы нацелены на быстрое пресечение спама и злоупотреблений использования API-интерфейсов Twitter", - говорится в заявлении. 

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ManageFilter — это сервис, который стоит 12 до 49 долларов в месяц за автоматический поиск и быстрые подписки на людей, интересующихся похожими темами. Через несколько дней пользователи сервиса получали некоторое количество новых подписчиков и отписывались ото всех.

Другой сервис, Crowdfire, обходился пользователям в 75 долларов в месяц за автоматическую регистрацию и подписку на уведомления, а StatusBrew — от 25 до 416 долларов в месяц за аналогичные функции.

С изменениями в API Twitter все эти сервисы стали бесполезными. Представители компании говорят, что разработчики могут "подать заявку на новую учетную запись разработчика и зарегистрировать новое совместимое приложение", но все программы, связанные с накруткой подписчиков, более не будут работать.

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Все по теме:

Twitter, ManageFlitter, Statusbrew, Crowdfire, Накрутка подписчиков, Фолловинг.
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