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Увязшие в сети: Четверть жизни современные люди проводят в интернете

Увязшие в сети: Четверть жизни современные люди проводят в интернете
03:49 Сегодня Телеграф macdigger.ru Фото: pixabay

Новости технологии: В отчете Digital 2019 указано, что люди проводят более четверти жизни в интернете.

Согласно новому отчету от Hootsuite и We Are Social, среднестатистический человек проводит более четверти своей жизни в интернете.

Отчет "Digital 2019" наглядно показывает, что люди ежедневно тратят в среднем 6 часов и 42 минуты на интернет. Половина этого времени приходится на мобильные устройства. Иными словами, каждый человек проводит в глобальной сети более 100 дней в год.

Статистика по странам показывает, что больше всего времени в интернете проводят жители Филиппин — около 10 часов 02 минут, а меньше всего — японцы, которые уделяют глобальной сети всего 3 часа 45 минут в день. Среднестатистический россиянин ежедневно проводит в интернете 6 часов 29 минут.

Digital 2019 также показывает небольшое снижение использования интернета по сравнению с прошлым годом. Возможно, такие функции как "Экранное время" помогают людям тратить немного меньше времени на свои устройства.

Помимо этого, в отчете указано, что число пользователей глобальной сети растет со скоростью более миллиона человек в день, а количество владельцев мобильных устройств составляет около 5,1 миллиарда человек.

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Интернет, Отчет, Digital 2019, Всемирная паутина.
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