Скачать
Суббота, 02.02.2019
США не будут продвигаться в переговорах с РФ до освобождения украинских моряков
США не будут продвигаться в переговорах с РФ до освобождения украинских моряков
Кандидат в президенты попала в ДТП
Кандидат в президенты попала в ДТП
Владимир Кличко: Игра в шахматы соответствует моим генам
Владимир Кличко: Игра в шахматы соответствует моим генам
Twitter начал борьбу с сервисами &quot;накрутки&quot; подписчиков
Twitter начал борьбу с сервисами "накрутки" подписчиков

Обнаружен новый вирус-майнер на macOS

Обнаружен новый вирус-майнер на macOS
04:04 Сегодня Телеграф macdigger.ru Фото: pixabay

Новости технологии: На macOS появился вирус для майнинга криптовалюты.

Специалисты по безопасности из Palo Alto Networks обнаружили программу CookieMiner, которая может украсть криптовалюту и заставить Mac майнить новую.

Разработчики CookieMiner используют метод двойной атаки, чтобы получить данные для входа на сайт и обойти двухфакторную аутентификацию. Программа пытается получить пароли, сохраненные в Chrome, и cookie-файлы для авторизации на биржах Coinbase, Binance, Poloniex, Bittrex, Bitstamp и MyEtherWallet.

Файлы cookie используются, чтобы обмануть сайты и залогиниться таким образом, как будто пользователь подключается к ранее проверенному сеансу. В таком случае сайт не будет запрашивать единоразовый код.

Если CookieMiner не удается украсть криптовалюту, она устанавливает специальное ПО, чтобы использовать Mac для майнинга без ведома владельца.

Специалисты по безопасности рекомендуют не хранить в браузере данные для входа на финансовые сайты. Также они советуют чистить кэш каждый раз после использования этих учетных записей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Компьютерный вирус, macOS, Криптовалюты, Майнер, CookieMiner.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Доступные лекарства": Минздрав обновил список с 258 препаратами
02 Украина хочет вступить в программу США "Иностранное военное финансирование"
03 Командующий ВМС Украины рассказал, почему Керченскому мосту будет "крышка"
04 Россия не перевозила уголь с ОРДЛО на затонувшем судне у Самсуна
05 Порошенко обновил декларацию: как выросли доходы президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Праздники, выходные и памятные даты: на что стоит обратить внимание в феврале
Праздники и выходные: что нам готовит февраль
Крах ракетного договора: Реакция России
Крах ракетного договора: Реакция России
Синоптики предупреждают об опасности: в Украине ожидается сильный туман и гололед
В Украине ожидается сильный туман и гололед
День сурка 2019: что это за праздник и какие традиции соблюдаются в этот день
День сурка 2019: что это за праздник и какие традиции соблюдаются в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь